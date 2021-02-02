Права й обов'язки власників собак: як гуляти правильно

Усі, хто має чотирилапого друга, рано чи пізно виходять з ним на прогулянку. Цих правил потрібно дотримуватися незалежно від розміру та агресивності вашої собаки.

Джерело: інстаграм Pets and people

Існує певний неписаний кодекс для власників собак, що регулює прогулянки з улюбленцями. Цих правил повинні дотримуватися усі – і тоді прогулянки стануть веселими й безпечними.

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Дотримуйтеся правил вигулу тварин



Собаки будь-якого розміру повинні гуляти на повідку / Фото Pixabay

Самостійно вигулювати собаку можна тільки дітям старше 14 років. Заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Під час прогулянки в місті собака повинна перебувати на повідку. А тварини великих розмірів і небезпечних порід – на повідку та в наморднику. Вигулювати собак без повідка можна тільки на спеціально обладнаних майданчиках.

Пам'ятайте, що відповідальний власник завжди одягає на собаку нашийник з жетоном, де вказаний номер телефону. Якщо собака загубиться, небайдужі люди зможуть повернути її вам.

Прибирайте за собакою



Прибирання за собакою демонструє відповідальність власника / Фото Pixabay

Власники повинні прибирати за собаками скрізь, навіть на майданчиках для вигулу. Це чудове правило добросусідства – екскременти вашого пса не будуть заважати дітям, псувати зовнішній вигляд міста та екологію.

Подбайте про безпеку собаки та оточуючих



Не залишайте собаку в зачиненій машині, особливо в теплу пору року / Фото Pixabay

Не відпускайте собаку з повідка у місцях, що не призначені для цього. У жодному разі не залишайте тварину чекати вас біля магазину чи під'їзду. Також категорично заборонено залишати собаку в машині – тварина може отримати тепловий удар і навіть загинути.

І, звісно, ніколи не відпускайте тварину на самовигул.

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