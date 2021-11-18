Позував для фото та підпускав до себе: у Чорнобилі науковці зустріли вовка

У Чорнобилі поруч з річкою Прип'ять виявили вовка. Відповідні фотодокази опублікував на своїй сторінці в фейсбук науковий співробітник заповідника Сергій Домашевський.

Відомо, що групу з 4 вовків дослідники зустріли на березі Прип'яті. Всі, крім одного молодого і спокійного, пішли в чагарники.

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"Довелося зайнятися фотосесією. Прекрасний звір був трохи обережним, але підпускав авто досить близько. Погравшись трохи в "відійду і перейду трохи в сторону" ми розійшлися у своїх справах. Мій настрій покращився", – розповів Сергій Домашевський.

На світлинах, які зробив науковий співробітник заповідника, можна побачити досить вгодованого і гордого вовка.

Дивіться фото, які зробив Сергій Домашевський:

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Повідомлення Сергія Домашевського

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Група вовків, із чотирьох особин, зустрілася нам сьогодні на березі Прип'яті. Усі, крім одного молодого та спокійного, пішли у чагарники. Довелося зайнятися фотосесією. Прекрасний звір трохи обережний, але й підпускав авто досить близько. Погравшись трохи у "відійду і перейду трохи вбік", ми розійшлися у своїх справах. І мій настрій покращав. 16.11.2021 р.