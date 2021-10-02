Пожежник врятував милих зайченят, які ледь не загинули через людську недбалість

На Херсонщині спалювання трави ледь не закінчилося трагедією. Вогонь випалив будиночок, у якому жили маленькі зайченята.

На місце пожежі приїхали рятувальники з Берислава. Вони почали гасити вогонь і раптово один з них побачив малят у траві.

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Зайченят врятували з вогню

Пожежа почалася біля міського сміттєзвалища. Зайченята, чия домівка згоріла, вирішили сховатися у чагарники. Але так малята опинилися у вогняній пастці.

На щастя, їх помітив рятувальник Олександр Муравський. Він взяв їх на руки, і малі навіть не пручалися. Командир пожежної частини вирішив подбати про тваринок і забрав їх до свого будинку.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.



Зайченята на руках у свого рятівника / Фото ДСНС

Спалювання трави шкодить тваринам

Восени, на жаль, люди палять траву за шкідливою і сумнозвісною традицією. Від таких вчинків страждають і люди, і тварини. Під особливим ударом – маленькі дикі тварини, які не мають, куди тікати і яким ніхто не може допомогти.

Випалювання трави – це злочин проти людей, тварин і довкілля . Щоб не було сухої трави – потрібно своєчасно обкошувати ділянки. Не позбавляйте тварин їхньої домівки та життя.



Які штрафи за спалювання трави / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації ДСНС

Ось таких двох маленьких зайченят знайшли сьогодні, 1 жовтня, на Херсонщині бериславські вогнеборці під час гасіння сухої трави в районі міського сміттєзвалища.

Від вогню тваринки сховалися у чагарники, але потрапили у вогняну пастку, тож могли загинути. Коли вухасті опинились в надійних руках свого рятівника командира відділення 6-ї ДПРЧ Олександра Муравського, він вирішив, що подбає про них і зайченята тепер мешкатимуть в його будинку.

Цим малюкам пощастило, проте скільки ще беззахисних тваринок опиняється в смертельній небезпеці через діяльність людей, що й досі спалюють рослинність..