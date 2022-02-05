Поїхала з чужим улюбленцем: жінка не впізнала свого собаку після стрижки

Жінка привезла свого собаку на стрижку до грумера. Проте через декілька годин випадково повернулася з іншим чотирилапим.

Тикеша Черрі завжди возила Лакі до одного салону, де песики мили, стригли та чистили зуби. Коли жінка забрала улюбленця з процедури, то не одразу зрозуміли, що це не її собака.

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Вона посадила фальшивого Лакі на пасажирське сидіння машини, аби їхати додому. Спочатку Тикеша подумала, що перукар підстриг чотирилапого коротше, ніж зазвичай, тому собака має інший вигляд.



Тикеша та Лакі / Фото Tykesha Cherry

Проте згодом вона зрозуміла, що Лакі не відгукується на прізвисько, часто відвертається і злиться. Висновок був один – це не її собака.



Чужий собака / Tykesha Cherry

Тикеша привезла чотирилапого назад до грумера, аби віддати справжній господині та повернути свого Лакі. Вона підійшла до дверей одночасно з іншою дівчиною, яка, побачивши пса на руках, сказала: "Привіт, Бентлі!".

Я запитала: "Це твій пес?", дівчина відповіла: "Так". У цей момент всі, хто були у салоні, дуже здивувалися,

– пригадала Тикеша.

Так Бентлі повернувся до своєї власниці, а Лакі – до своєї. Грумер був шокований від такої ситуації та вибачився.

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"Я відчула таке полегшення, коли забрала Лакі. Сподіваюся, він не бачив, як я вийшла із салону з іншим собакою", – зазначила Тикеша.

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