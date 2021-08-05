Нове дослідження показало, що жирафи є соціальними тваринами. Їх стосунки нагадують родинні зв'язки між слонами або косатками – усі ці ссавці міцно прив'язані один до одного.

Вчені з Бристольського університету провели дослідження, у якому припустили, що самиці жираф користуються неабиякою повагою у стаді. Жирафи продемонстрували міцні родинні зв'язки.

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Дослідники з'ясували, що самиці жираф живуть ще близько 8 років після того, як припиняють народжувати потомство. Це – рідкісне явище серед тварин.



Самки жираф живуть і після дітородного віку / Фото Unsplash

Співавторка дослідження докторка Зої Мюллер підтримує теорію, що самиці, які вийшли з репродуктивного віку, допомагають виживати чужим малюкам та займаються вихованням потомства.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Подібний "соціальний" устрій мають також слони та косатки.



Вчені припускають, що жирафи можуть мати соціальні зв'язки / Фото Unsplash

Під час засухи або голоду, якщо довкола групи є самиці літнього віку, наприклад, бабусі, – група має набагато більше шансів вижити, – розповідає Мюллер.

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Раніше вважалося, що жирафи є одинаками / Фото Unsplash

Чому це відкриття є важливим