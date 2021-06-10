Чи потрібно розмовляти з собакою: поради власникам

Деякі господарі вважають, що собак достатньо тільки навчити рефлективних команд, а от розмови з чотирилапими – марна витрата часу. Однак це не зовсім так.

Звісно, песики не розуміють усього, про що ми їм говоримо. Однак вони здатні розпізнавати інтонацію, а також реагувати на міміку й жести під час "розмови".

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Отже, що дають "розмови" з собакою?

Пес вчиться вас розуміти

Коли ви говорите із собакою лагідним та спокійним тоном, він знає, що все добре. До того ж пес вчиться розпізнавати знайомі слова. Наприклад, у фразі "Ну що, друже, підемо гуляти?", пес неодмінно почує команду "гуляти".

Це вчить собаку бути уважним до вас і прислухатися, що ж там говорить улюблений господар. А раптом він запропонує щось цікавеньке?



Зазвичай собаки швидко вчаться розуміти, коли їм пропонують щось цікавеньке / Фото Unsplash

Пес вчить додаткові команди

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Звісно, щоб собака виконував команди завжди й робив це безвідмовно, потрібно займатися дресируванням й чітким відпрацюванням певних конкретних слів.



Розмови із песиком розвивають його / Фото Unsplash

Але в побутових ситуаціях песики зазвичай добре знають, що таке "йдемо полежимо на дивані", "хочеш щось смачненьке", "збирайся на прогулянку" тощо. Чим більше слів розуміє пес, тим краще розвивається його мозок.

Лагідний тихий голос допоможе заспокоїти собаку

Якщо ваш пес перебуває в стресі, наприклад, під час візиту до ветеринара, розмовляйте з ним. Лагідний голос заспокоїть тварину, особливо, якщо супроводжувати це погладжуванням. Так ви даєте знати собаці, що хазяїн поруч і не залишає його в стресовій ситуації.

Корисно розмовляти з собакою на вулиці

Часто власники собак потрапляють в ситуації, коли їх пес може налякати перехожих. Наприклад, собака звернула увагу на подразник і поводить себе агресивно.



Вміння розмовляти з собакою допоможе на вулиці / Фото Unsplash

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Якщо поруч є сторонні люди, їх може налякати не тільки вигляд собаки, а ще й ваш крик або надто суворий тон. Якщо ж пес звик "дослухатися" до ваших слів, можна м'яко й спокійно переключити його увагу на себе й уникнути ситуації, що може налякати інших людей.