Нужно ли разговаривать с собакой: советы владельцам

Некоторые хозяева считают, что собак достаточно только научить рефлективным командам, а вот разговоры с четвероногими – пустая трата времени. Однако это не совсем так.

Конечно, песики не понимают, о чем мы им говорим. Однако они способны распознавать интонацию, а также реагировать на мимику и жесты во время "разговора".

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Итак, что дают "разговоры" с собакой?

Пес учится вас понимать

Когда вы говорите с собакой мягким и спокойным тоном, она знает, что все хорошо. К тому же собака учится распознавать знакомые слова. Например, во фразе "Ну что, друг, пойдем гулять?", пес непременно услышит команду "гулять".

Это учит собаку быть внимательной к вам и прислушиваться, что же говорит любимый хозяин. А вдруг он предложит что-то интересное?



Обычно собаки быстро учатся понимать, когда им предлагают что-то интересное / Фото Unsplash

Пес учит дополнительные команды

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Конечно, чтобы собака выполняла команды всегда и делала это безотказно, нужно заниматься дрессировкой и четкой отработкой определенных конкретных слов.



Разговоры с собакой развивают ее / Фото Unsplash

Но в бытовых ситуациях собаки обычно хорошо знают, что такое "идем полежим на диване", "хочешь что-то вкусненькое", "собирайся на прогулку" и так далее. Чем больше слов понимает собака, тем лучше развивается его мозг.

Мягкий тихий голос поможет успокоить собаку

Если ваш пес находится в стрессе, например, во время визита к ветеринару, разговаривайте с ним. Ласковый голос успокоит животное, особенно, если сопровождать это поглаживанием. Так вы дадите собаке знать, что хозяин рядом и не оставляет ее в стрессовой ситуации.

Полезно разговаривать с собакой на улице

Часто владельцы собак попадают в ситуации, когда их пес может напугать прохожих. Например, собака обратила внимание на раздражитель и ведет себя агрессивно.



Умение разговаривать с собакой поможет на улице / Фото Unsplash

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Если рядом есть посторонние люди, их может напугать не только вид собаки, но и ваш крик или слишком строгий тон. Если же пес привык "прислушиваться" к вашим словам, можно мягко и спокойно переключить его внимание на себя и избежать ситуации, которая может напугать других людей.