Потребувала любові: літній лабрадор "удочерив" покинуте кошеня

Морган Маккензі під час огляду ферми знайшла покинуте кошеня. Жінка забрала його додому, не підозрюючи, що її собака замінить крихітці сімʼю.

На вигляд кошеняті був 1 – 2 дні від народження, коли потрапило до Морган Маккензі. Крихітку назвали Поллі та прийнялися рятувати. Кошеня було все вкрите блохами, тому його потрібно було викупали.

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Крім того, в будинку Морган жив 12-річний пес Пекстон. "Мені здається, він закохався у неї з першого погляду. Коли вона поїла, він став вилизувати її. Це Поллі сподобалося, тому що вона потребувала любові та турботи", – пригадала Морган Маккензі.

Дивіться фото Поллі та Пекстона з інстаграм:

Через 5 тижнів після народження зір Поллі прояснився, що допомогло кошеняті й собаці стати ще ближчими.

Поллі не знала матері та сприймала турботу собаки, як норму. Вона вилизувала Пекстона, а він вилизував її. Мені здається, Поллі навіть не знає, що вона кішка,

– розповіла Маккензі.

Разом вони полюбляють бавитися та просто обійматися. Пекстон спокійно переносить всі витівки Поллі й здається тільки радий її бешкетуванню.

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