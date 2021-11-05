Постійно вимагав уваги: навіщо господиня купила для собаки копію свого крісла

Жінка не могла працювати вдома, адже чотирилапий улюбленець постійно намагався сідати їй на коліна, привертати увагу та відволікати від справ. Тоді вона вигадала, як можна заспокоїти собаку.

Ліндсі Дейєр забрала собаку Франкліна з притулку для тварин. Пухнастий метис такси легко звик до нової сім'ї та навіть зміг поладнати з котом.

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За словами господині, Франклін дуже любить обійматися. Хоч це й дуже зворушливо, проте інколи заважає.

Коли Ліндсі працює, вона сідає у велике крісло, а домашній улюбленець це сприймає як запрошення до обіймів. Пес неспокійно крутиться на колінах, вимагаючи уваги, в момент, коли Ліндсі потрібно друкувати.

Під час пандемії COVID-19, коли робота з офісу перетворилася на роботу з дому, – ситуація стала критична. Пес вимагав не менше, а ще більше уваги. Тоді Ліндсі вигадала цікавий метод, що допоможе, як їй, так і домашньому улюбленцю.

Що допомогло жінці

У каталозі з меблями жінка побачила таке ж крісло, як її робоче, але в половину менше. Ліндсі вирішила, якщо у Франкліна буде власне місце поруч, він буде сидіти там, а не на колінах господині.

Навіть не потрібно говорити, що він дуже задоволений. Це його улюблене місце в моєму офісі,

– прокоментувала Ліндсі Дейєр.

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Коли жінка принесла крісло додому, Франклін одразу зрозумів, що це для нього. Проте кіт також його вподобав й тепер тварини туляться одне до одного на новому місці.



Як тварини ділять крісло / Фото Lindsay Dyer​