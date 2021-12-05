Поштарі діляться світлинами собак, яких вони зустрічають на своїх маршрутах

Багато собак не люблять поштарів – тварини дратуються та гавкають на перевізників. Та працівники пошти не сумують – вони знають, що на їх шляху обов’язково будуть доброзичливі цуцики. Поштарі викладають фото тваринок, яких пощастило зустріти під час роботи.

Водії американської доставки UPS організували акцію, яка має навчити сусідських собак, що поштарі – це не злодії, а друзі. З доброзичливими песиками поштарі фотографуються – світлини публікують на сторінці в інстаграмі та фейсбуці UPS Dogs.

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На сторінках розміщено безліч фото працівників компанії та неймовірних домашніх улюбленців, які радо зустрічають нових людей.

Водії доставляють пакунки цілий день. Протягом кожного дня листоноші зустрічають багато собак, більшість із них доброзичливі, а деякі не дуже. Коли дозволяє час, поштарі фотографують і надсилають на сторінку світлини песиків,

– йдеться в описі сторінки у фейсбуці.

Песики люблять спілкуватися з доброзичливими поштарями / Фото UPS Dogs

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Чарівні фотографії показують, як поштарі обіймаються з собаками, радіють зустрічам з чотирилапими та навіть показують своїх домашніх улюбленців, які їздять з листоношами у справах.

Нашим підписникам подобаються фотографії та розказані історії, оскільки ми ділимося своєю любов’ю до цих особливих стосунків із цими милими створіннями,

– зазначили в адміністрації доставки.

Що відомо про сторінку поштарів та тварин? Як у Як у фейсбуці , так і в інстаграмі , акаунти UPS Dogs з’явилися у 2013 році. За 8 років проєкти стали дуже популярними – в інстаграмі поштарі мають майже 700 тисяч підписників, а в фейсбуці – майже 2 мільйони.

Поштарі дружать із песиками / Фото UPS Dogs

Поштарі дружать із песиками / Фото UPS Dogs

Поштарі дружать із песиками / Фото UPS Dogs