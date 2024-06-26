Смертоносні істоти, схожі на медуз, можуть заполонити популярні пляжі: їх укус смертельний

На узбережжі Нормандських островів було виявлено морських істот португальського кораблика (Physalis). Експерти попереджають, що існує потенційний ризик того, що ці істоти заполонять пляжі Британії, коли температура підніметься до 30 градусів.

Активне поширення морських створінь

Португальського військового кораблика часто називають медузою, але насправді це різновид сифонофорів – групи тварин, тісно пов'язаних з ними.

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Вони дрейфують непоміченими, на 5 – 10 сантиметрів нижче за поверхню. Лише один укус їх гігантських мацаків, які можуть сягати до 48 метрів, може залишити плавця в агонії, та навіть убити.

Наразі вони поширені в усіх тропічних і субтропічних морях та у теплих водах відкритого океану.



Португальські кораблики можуть з'явитися на британських пляжах / Фото dailystar.co.uk

Експерти вважають, що наступним портом цих істот стануть курорти на заході та на південному узбережжі Великої Британії. З наступного тижня у багатьох частинах країни буде сонячно, і температура буде спекотніша, ніж зазвичай, оскільки налетить північноафриканський шлейф.

Різкий стрибок ртуті та стрімке потепління води у морі може змусити жахливих істот наблизитися до берегів Великобританії. Вони вже з'явилися у Джерсі.

Один Португальський корабель був помічений на пляжі Греве д'Азетт на південно-східному узбережжі, а інший – у затоці Уен на півдні острова. Берегова охорона Джерсі попередила людей не торкатися до них.



Португальські кораблики можуть бути смертельними / Фото dailystar.co.uk

До слова, був один смертельний випадок – 69-річна Марія Фуркас померла від укусу одного з Португальських корабликів у праву ногу, коли плавала зі своєю сестрою на Сардинії у 2010 році.

А у липні 2018 року 13-річна Веріті Стейнтон в агонії вилізла з моря з "опіками" по всьому тілу після жахливого нападу цієї істоти в Мейблторпі, Лінкольншир.