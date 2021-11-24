

Елеонора та її друзі у поході / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

Свиня стала королевою школи

Свині Елеонорі зараз 7 місяців. Зараз вона важить 36 кілограмів, але може вирости навіть до 136!

Тварина обожнює ходити у походи разом з дітьми. Анна Сікарі працює у терапевтичній школі Summit. Жінка почала брати у походи дітей-вихованців школи 4 роки тому.



Свинка та один із собак / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari