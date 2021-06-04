Висловухі та з довгою шерстю: коти породи хайленд-фолд чарують своєю красою

Якщо ви колись бачили кошеня породи хайленд-фолд, то неодмінно були здивовані тим, скільки рис поєднала у собі ця кішка. Милі, пухнасті, екзотичні котики просто не можуть залишити байдужим.
Хайленд-фолд – один із видів шотландських котів. Вони не надто розповсюджені, тому фото цих котиків викликають захоплення у багатьох людей.
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Опис породи
- Зріст: 28 – 30 сантиметрів.
- Вага: 3 – 8 кілограмів.
- Тривалість життя: 14 – 15 років.
- Характер: миролюбивий, кмітливий, стресостійкий.
Кіт породи хайленд-фолд / Фото Petadvisior
Хайленд-фолдів визнали, як породу, тільки у 90-х роках минулого століття. Їм дали назву на честь невеликої провінції в Шотландії під назвою Хайленд Фолд.
Порода виникла від скоттіш-фолдів – висловухих короткошерстих котів. Кожного разу, коли у скотиш-фолдів з'являлося потомство, серед малюків були кошенята з довгою шерстю. Вона діставалася їм у спадок від предків – персидських кішок.
Тому визнання окремої напівдовгошерстої породи було питанням часу.
Шерсть хайленд-фолдів
Шерсть цієї породи потребує ретельного догляду / Фото Petadvisior
Коти цієї породи мають густу, дуже пухнасту та шовковисту шерсть середньої довжини.
Також ці котики мають розкішний пухнастий хвіст. Шерсть котів породи хайленд-фолд потребує ретельного догляду й постійного вичісування. Це потрібно враховувати при виборі породи.
Характер хайленд-фолдів
Хайленд-фолди дуже товариські / Фото Pexels
Ці котики досить стресостійкі, швидко адаптуються до зміни умов. Вони полюбляють спілкуватися з людьми й мають товариський характер.
Також котики не проти побути на самоті. Вони обожнюють ласку, але не вимагають постійної уваги. Якщо господарі будуть вдома, хайленд-фолди намагатимуться бути поряд, але надмірною увагою не докучатимуть.
Коти цієї породи обожнюють гратися і з часом ця грайливість нікуди не зникає.
Хайленд-фоди стануть хорошими друзями вам та вашим дітям / Фото Pexels
Особливості догляду за хайленд-фолдами
Основна проблема, яку мають котики цієї породи, пов'язана із генною мутацією, що відповідає за висловухість. Ця мутація шкідливо впливає не тільки на вушні хрящі, а й на інші тканини в організмі тварини. Це може призвести до захворювань суглобів, ускладненого пересування й навіть інвалідності кота.
При виборі кошеняти переконайтеся, що його предки були здоровими / Фото Zoomanji
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Правильний догляд зробить життя котика довгим і щасливим
- густу шерсть цих котів потрібно вичісувати принаймні раз на тиждень,
- привчайте кошенят до процедури вичісування з дитинства,
- купати котика потрібно не частіше, ніж раз на 3 місяці,
- перед покупкою кошеняти дізнайтеся, чи не було у його предків генетичних захворювань, вимагайте документи, що це підтвердять,
- дбайте про раціон свого котика, давайте йому корисну та поживну їжу.