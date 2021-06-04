Висловухі та з довгою шерстю: коти породи хайленд-фолд чарують своєю красою

Якщо ви колись бачили кошеня породи хайленд-фолд, то неодмінно були здивовані тим, скільки рис поєднала у собі ця кішка. Милі, пухнасті, екзотичні котики просто не можуть залишити байдужим.

Хайленд-фолд – один із видів шотландських котів. Вони не надто розповсюджені, тому фото цих котиків викликають захоплення у багатьох людей.

Дізнайтеся Акція від GOURMET™: реєструй чеки і вигравай цінні призи

Опис породи

Зріст: 28 – 30 сантиметрів.

28 – 30 сантиметрів. Вага: 3 – 8 кілограмів.

3 – 8 кілограмів. Тривалість життя: 14 – 15 років.

14 – 15 років. Характер: миролюбивий, кмітливий, стресостійкий.



Кіт породи хайленд-фолд / Фото Petadvisior

Хайленд-фолдів визнали, як породу, тільки у 90-х роках минулого століття. Їм дали назву на честь невеликої провінції в Шотландії під назвою Хайленд Фолд.

Порода виникла від скоттіш-фолдів – висловухих короткошерстих котів. Кожного разу, коли у скотиш-фолдів з'являлося потомство, серед малюків були кошенята з довгою шерстю. Вона діставалася їм у спадок від предків – персидських кішок.

Тому визнання окремої напівдовгошерстої породи було питанням часу.

Шерсть хайленд-фолдів



Шерсть цієї породи потребує ретельного догляду / Фото Petadvisior

Коти цієї породи мають густу, дуже пухнасту та шовковисту шерсть середньої довжини.

Також ці котики мають розкішний пухнастий хвіст. Шерсть котів породи хайленд-фолд потребує ретельного догляду й постійного вичісування. Це потрібно враховувати при виборі породи.

Характер хайленд-фолдів



Хайленд-фолди дуже товариські / Фото Pexels

Ці котики досить стресостійкі, швидко адаптуються до зміни умов. Вони полюбляють спілкуватися з людьми й мають товариський характер.

Також котики не проти побути на самоті. Вони обожнюють ласку, але не вимагають постійної уваги. Якщо господарі будуть вдома, хайленд-фолди намагатимуться бути поряд, але надмірною увагою не докучатимуть.

Коти цієї породи обожнюють гратися і з часом ця грайливість нікуди не зникає.



Хайленд-фоди стануть хорошими друзями вам та вашим дітям / Фото Pexels

Особливості догляду за хайленд-фолдами

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Основна проблема, яку мають котики цієї породи, пов'язана із генною мутацією, що відповідає за висловухість. Ця мутація шкідливо впливає не тільки на вушні хрящі, а й на інші тканини в організмі тварини. Це може призвести до захворювань суглобів, ускладненого пересування й навіть інвалідності кота.



При виборі кошеняти переконайтеся, що його предки були здоровими / Фото Zoomanji

Схоже 5 порід котів, які мають справді великі вуха

Правильний догляд зробить життя котика довгим і щасливим