Чорногуз Грицько кілька років тому оселився поблизу парку. Восени, під час буревію, його гніздо не витримало. Лелеці виготовили штучну платформу і торік встановили камеру для спостереження над гніздом. Цієї весни онлайн-трансляцію відновили, тільки-но лелека повернувся з теплих країв, – йдеться у повідомленні.

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За лелеками тепер може спостерігати увесь світ. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на це. Ось декілька коментарів, які залишили під стрімом:

"Найкраще що за сьогодні зі мною сталося";

"​Навіть і не підозрював, що лелека ховає дітей від сонця";

"​Боже які вони балдьожні, все віддам, щоб бути лелекою";

"​Куди донатити?".

Олексій Бруслик зазначив, що зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.

Але спостерігати за тим, як пара птахів (Грицько та Одарка) доглядає за п'ятьма своїми пташенятами, наживо може кожен за посиланням.

Спостерігати за життям лелеки і малюків може кожен: дивіться стрім