На перший погляд, ворон звичайний (Corvus corax) – середнього розміру, нічим не примітний, птах у чорному оперенні. Однак це – один з найрозумніших пернатих. Крук здатен розв'язувати складні проблеми, демонструвати імітацію та розуміння. Наприклад, якщо дати птаху твердий сухар та залишити поруч воду, то перед споживанням він розмочить їжу.

Крук має різноманітну вокалізацію. Вчені ідентифікувати в нього до 30 різних звуків. Крім того, кракун (давня назва ворона) використовує різні жести для привертання уваги та має здатність повторювати звуки інших, включаючи людські слова.

Ворон звичайний у Чорнобилі / Кадр з фотопасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Круки дуже корисні птахи, які знищують багатьох шкідливих комах та гризунів, а також виконують у природі санітарні функції.

Ворони – довгожителі. Тривалість життя у дикій природі сягає переважно 23 років, хоча більшість особин, мабуть, вмирає у роки життя. У неволі птахи можуть жити набагато довше.

У ворона є терпіння: якщо очікування перед прийняттям рішення може дати більше, ніж будь-яка дія, він чекатиме.

У Чорнобилі показали білосніжного пернатого

У Чорнобильському заповіднику показали птаха, який не боїться людей і за потреби може захиститися, напавши. Мовиться про лебедя-шипуна.

Лебідь-шипун – птах, якого важко назвати диким, адже він не дуже боїться людей, а, інколи, приваблений дармовою їжею, стає напівдомашнім. Однак насправді – це великий сильний пернатий із родини качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотоподібний собака.