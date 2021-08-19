У Полтаві жінка знайшла удава в туалеті: чим закінчилася небезпечна пригода
Джерело:ІРТ Полтава
Полтавка зайшла до вбиральні й побачила там метрову змію. Жінка одразу звернулася за допомогою до рятувальників.
У помешканні проводиться ремонт. Там розбирали стіни й міняли труби. Однак точно не відомо, як удав опинився у квартирі.
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Удава забрали до екоцентру
Змія виявилася аргентинським райдужним удавом / Скриншот з відео
Жінка зайшла до себе у вбиральню і побачила плазуна. По екзотичному окрасу вона побачила, що це щось рідкісне, – розповідає Світлана Рибалко, речниця ДСНС Полтавщини.
Надзвичайники вирішили відправити плазуна до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. Працівники центру самотужки приїхали й забрали удава.
Цей вид змій не отруйний
З'ясувалося, що це аргентинський райдужний удав. Його помістили в спеціальний акваріум, але чіпати голими руками поки не ризикують. Невідомо, як поводитиметься тварина. Втім, удав не є отруйним.
Хтось тримав його у себе, тому що в дикій природі у нашій місцевості такі тварини не водяться. Їх батьківщина – це Центральна Америка, – розповідає Людмила Брижак, співробітниця центру.
Удав залишиться в екоцентрі, як експонат / Скриншот з відео
Годують удава мишами. Їсть він усього раз на тиждень, а решту часу перетравлює з'їдене.Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.
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Подібний випадок був у Києві
- Нещодавно у столиці змія втекла з тераріуму й опинилася в таксі.
- З'ясувалося, що то був маїсовий полоз.
- Він виліз із нещільно закритого тераріуму й спустився з 4-го поверху через вікно.
- Потім полоз заповз в автомобіль служби таксі. Щоб дістати його, авто довелося розбирати.