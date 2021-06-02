Поліцейських собак відправили на пенсію через легалізацію марихуани: як це пов'язано

З 1 липня мешканці штату Вірджинія можуть легально зберігати 28 грамів канабісу. Через це з поліції доведеться "звільнити" 13 собак, що навчені шукати марихуану.
Відтепер реакція собак на канабіс перестане бути приводом для обшуку. Оскільки більшість службових псів навчені шукати кілька видів наркотиків одразу – їх послуги більше не потрібні.
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Поліцейським доведеться навчати нових собак / Фото AP
Собакам неможливо пояснити, що марихуана відтепер є легальною. Вони й далі будуть реагувати на неї. Це може стати аргументом для захисту наркодилерів.
Зазвичай, коли наркокур'єри та наркодилери доставляють заборонені речовини, в машині завжди є марихуана. Будь-який гідний адвокат скаже: "Ну, ваш собака зреагував на легальну речовину, а не на заборонені препарати. Обшук був незаконним", – розповідають кінологи.
Тому зараз поліцейські купують і навчають нових собак. На підготовку одного хвостатого працівника витрачають 15 тисяч доларів. Деякі дільниці не мають таких коштів і змушені закривати свої кінологічні відділи.
Підготовка службового собаки коштує 15 тисяч доларів / Фото AP