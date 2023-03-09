Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого собаку Блека в Херсоні

Пес дивом уцілів під час обстрілу міста. Блек був прив'язаний біля будинку, а поряд величезна ракетна вирва. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Родина, у якій жив пес, евакуювалася. Чотирилапого залишили на сусідів. Коли і їхній будинок зруйнували, вони також покинули місто. Правоохоронці забрали собаку до себе.

Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив'язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів,

– розповів заступник начальника Роздільнянського РВП Олег Марталога.

Поліцейські забрали собаку до себе та назвали Блеком. Вони виходили тварину, яка завдяки гарному догляду та чуйному ставленню швидко оговталася від стресу.

Собака жив на руїнах будинку / Фото Нацполіція Одещини

Марталога додав, що господарі Блека, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою. А в Нацполіції наголосили: "для українців кожне життя безцінне".

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