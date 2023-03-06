Дівчина врятувала трьох цуценят, яких закопали в землю 18 січня Ганна вигулювала свого п'ятирічного стаффордширського тер'єра Вольфа на околиці Прилук. Вона помітила дивну поведінку свого собаки. Тварина почала себе нехарактерно вести – був стривожений та рив землю.

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Потім дівчина почула скавуління кота чи собаки, і ще на той момент не розуміла. Вона подумала, що це якась тварина, якій потрібна ветеринарна допомога. Почала шукати, і побачила свіжу розриту землю, де в закритому рюкзаку був зав'язаний пакет.

В ньому Ганна побачила 5 цуценят. На жаль, двоє були вже мертві, трьох новонароджених вона забрала додому.

Дівчина врятувала трьох цуценят / Фото Суспільне Чернігів

За її словами, тоді була мінусова температура. Разом з чоловіком, Ганна розпочала виходжувати цуценят.

Коти та собаки – це друзі перш за все, і таке поводження, звісно неприпустиме. Кошти за стерилізацію вони неспівмірні із тими стражданнями, які потім будуть мати безпритульні тварини або ті, які загинули. І таке поводження толерувати звісно не можна – ніяких закопаних чи потоплених. Або шукати їм нові домівки, або стерилізувати,

– заявила Ганна.

Дівчина переконана, якби тоді не знайшла і не відкопала з землі цуценят, вони б загинули. Вчинок людини, яка так вчинила із беззахисними істотами, називає жахливим.

Вольф, який виявив знахідку в землі / Фото Суспільне Чернігів