Там енергетики врятували совеня, яке випало з гнізда у парку. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Після погодження з керівництвом та екологами працівники ДТЕК за допомогою автопідіймача повернули маленького птаха в гніздо.

Одна з наших бригад поверталася з роботи, побачила гурт людей біля парку. Містяни зупинили машину і попросили допомоги — сказали, що випало совеня, — розповіли у пресслужбі.

Сова при цьому намагалася захищати інших пташенят, але "пропажу" радо прийняла назад. Усі четверо совенят тепер з мамою у своїй домівці.

Врятоване совеня / Фото ДТЕК Донецькі електромережі​

ДСНС зняли з дерева кота і його господиню в Одесі

Рятувальники в Одеській області допомогли спуститися коту і його власниці з дерева. Жінка хотіла врятувати улюбленця, але сама застрягла.

За допомогою висувної драбини працівники ДСНС зняли котика та його господиню з дерева. Врятовані вдома, у безпеці. Ніхто не постраждав.