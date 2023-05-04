Електрики на Донеччині врятували совеня, яке випало з гнізда
Там енергетики врятували совеня, яке випало з гнізда у парку. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.
Сова при цьому намагалася захищати інших пташенят, але "пропажу" радо прийняла назад. Усі четверо совенят тепер з мамою у своїй домівці.
Врятоване совеня / Фото ДТЕК Донецькі електромережі
ДСНС зняли з дерева кота і його господиню в Одесі
Рятувальники в Одеській області допомогли спуститися коту і його власниці з дерева. Жінка хотіла врятувати улюбленця, але сама застрягла.
За допомогою висувної драбини працівники ДСНС зняли котика та його господиню з дерева. Врятовані вдома, у безпеці. Ніхто не постраждав.