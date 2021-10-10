Показали язик: 10 кумедних фото котів, які "дражняться" з людей
10 жовтня 2021 , 13:48Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Усі котики час від часу висувають язик, незалежно від віку чи породи. А деякі спритні господарі встигають ловити ці веселі моменти на камеру.
Існують навіть цілі спільноти, присвячені фотографія котів із висунутим язиком. Зокрема, такий напрям є на популярному ресурсі Reddit. Веселі котики показують язик – насолоджуйтеся цією фотодобіркою.
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Фото Reddit