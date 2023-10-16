Протягом усієї подорожі пара не знала про пухнастого компаньйона, який непомітно проник у їхній трейлер. Лише після того, як пара вирушила на вечерю, вони нарешті познайомилися зі своїм новознайденим котячим другом, якого звали Бонні.

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Подружжя покинуло Хорнкасл у Лінкольнширі (Англія), й вирушила в подорож до чарівних пляжів і теплих прибережних місць південного Девону. Без їхнього відома кіт Бонні непомітно пробрався у трейлер, супроводжуючи їх протягом усієї екскурсії. Він дав про себе знати тільки після того, як подружжя повернулося з вечері в місцевому ресторані.

Зрозумівши, що їхній пухнастий супутник Бонні якимось чином сховалася, подружжя одразу занепокоїлося можливістю втечі кота до того, як вони зможуть повернутися до рідного міста. Щоб убезпечити Бонні, вони прийняли безкорисливе рішення надати йому власну коротку відпустку. Відтоді Бонні насолоджувався проживанням у місцевій благодійній організації "Тварини в біді". Повідомляється, що за твариною добре доглядали під час їхньої відсутності.

Ми одразу ж упізнали цього кота. Я сфотографувала його і виклала фотографію в нашу місцеву громадську групу. Ми дізналися, що кіт на прізвисько Бонні належить нашій сусідці Стефані,

– каже Джанет.

Вона додала, що тримати Бонні в трейлері весь тиждень було б поганою ідеєю, тому котика прийняли в організації "Тварини в біді".

Бонні разом із парою повернувся додому / Фото SWNS

Кіт щасливо возз'єднався зі своєю господинею в Лінкольнширі. Стефані вважає, що Бонні дуже добре відпочив у Девоні. Напевно, він насолоджувався тишею і спокоєм далеко від собак. У нього були канікули, яких не було в них.

До слова, благодійна організація із захисту тварин виявила, що значна кількість людей шукає в домашньому улюбленці такі ж якості, як і в романтичному партнері. Більшість власників котів вважають за краще проводити час зі своїми котячими компаньйонами, ніж зі своєю половинкою.