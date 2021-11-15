Подолав 3 тисячі кілометрів: як на пляжі Нової Зеландії виявили пінгвіна з Антарктиди

У Новій Зеландії місцевий житель, якого звати Гаррі Сінгх, виявив на пляжі пінгвіна. Чоловік одразу викликав рятувальників.

Пінгвін був представником виду Аделі, що живе тільки на Антарктичному півострові. Це за 3 тисячі кілометрів від Нової Зеландії.

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"Спочатку я подумав, що це м'яка іграшка, проте раптом пінгвін поворухнув головою. Тоді я зрозумів, що він справжній", – пригадав Гаррі Сінгх.

Він зазначив, що пінгвін виглядав змученим і не міг зайти у воду. Тоді чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам, переживаючи за життя птаха.

Фахівець з реабілітації пінгвінів Томас Стрек повідомив, що пінгвін був голодний та зневоднений. Тому його напоїли та нагодували рибним смузі.



Шлях, який подолав пінгвін / Фото The Guardian​

Крім того, він запропонував повернути птицю до Антарктиди військовим літаком. Проте у Департаменті охорони навколишнього середовища йому відмовили. Як результат, пінгвіна випустили в бухту, сподіваючись, що він сам зможе потрапити додому.

Відомо, що це вже 3 схожий випадок в історії країни. Пінгвінів цього виду знаходили тут у 1962 році та 1993 році.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Чому пінгвін міг потрапити до Нової Зеландії

Зоолог Філіп Седдон зазначив, що поява пінгвінів Аделі в Новій Зеландії може свідчити про проблеми морської екосистеми через зміни клімату. У зв'язку з нагріванням риба пливе в інші води, а птахи долають великі відстані, щоб знайти їжу.

Дивіться відео про пінгвіна: