Поборола страх перед лікарями: як пес допоміг дівчинці з аутизмом

Дівчинка Мері та пес Уіні – нерозлучні друзі, адже разом проводять багато часу. Крім того, чотирилапий допомагає дитині боротися зі страхами.

У Мері аутизм, тому для дівчинки похід до лікаря жахлива подія. Траплялися випадки, коли на прийомі вона кричала та плакала, а також тікала з кабінету, аби заховатися.

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Хоч з часом батьки змогли переконати дівчинку, що ніхто не бажає їй зла, проте дитина нерухомо сиділа на кріслі, дивилася в одну точку та відмовлялася відповідати на питання.

Коли мама помітила, що Мері добре себе почуває поруч із собакою Уіні, вона вирішила спробувати брати на його на візити до лікаря. Це допомогло доньці зосереджуватися на своєму другові та не боятися того, що відбувається навколо.

Дивіться фото Мері та Уіні:

Крім того, тримаючи Уіні на руках, дівчинка спілкувалася з лікарями та посміхалася. Здавалося, що чотирилапий подарував Мері те відчуття безпеки, якого їй бракувало.

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