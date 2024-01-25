Вперше у світі носорога запліднили шляхом ЕКЗ: це може врятувати підвид, з якого живі 2 самки

Науковці провели перше у світі штучне запліднення носорогів. Тепер є шанси на порятунок підвиду, з якого на планеті залишилося лише двоє особин.

Процедуру ЕКЗ провели з південним білим носорогом. Це екстракорпоральне запліднення, яке здійснюється поза організмом. Тож створений у лабораторії ембріон підсадили сурогатній матері. Що про це відомо – далі у матеріалі!

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Вперше у світі носорога запліднили за допомогою ЕКЗ

Колись північні білі носороги водилися по всій центральній Африці, але дику популяцію знищили браконьєри. Вони полювали на тварин заради рогу. Зараз у світі залишилося лише два північних білих носороги. Це дві самки: 30-річна Наджін та її 19-річна донька Фату. Обидвох охороняють в заповіднику Ол-Педжета в Кенії.

Технічно підвид вважається вимерлим, бо серед живих особин немає самців, тому вони не можуть розмножуватися. Але науковці німецького проєкту Biorescue намагаються врятувати вид за допомогою штучного запліднення.

Нам вдалося перше успішне перенесення ембріона носорогу. Тепер вважаємо, що надалі вдасться використовувати цей метод, щоб врятувати від вимирання північних білих носорогів, а надалі й інші види,

– каже співавторка дослідження Сюзанна Хольце.

Команда зазначає, що реалізація проєкту зайняла роки, вчені зіткнулися з низкою складнощів, а також знадобилося 13 спроб ЕКЗ поки команда досягла успіху. Ембріон був створений з яйцеклітини самки південного походження із зоопарку в Бельгії та запліднений спермою самця з Австрії. Далі його перенесли сурогатній самці південного білого носорога в Кенії.

Перенесення ембріонів було здійснено з використанням сурогатної матері південного білого носорога / Фото Jan Zwilling

Самка успішно завагітніла, проте далі відбулась трагедія: на 70 тижні вагітності вона померла через зараження бактеріями, виявленими в ґрунті. Учені зробили розтин і виявили, що в неї успішно розвивався плід чоловічої статі зростом 6,5 сантиметрів, ембріон розвивався добре і мав 95% шанс народитися живим і здоровим.

Попри смерть самки метод спрацював і показав, що життєздатна вагітність через ЕКЗ носорога реальна. Тепер учені спробують провести таку ж процедуру за допомогою ембріонів північного білого носорога.

ЕКЗ південних білих носорогів

Існує лише 30 рідкісних ембріонів, які зберігаються в рідкому азоті в Німеччині та Італії. Їх створили з використанням яйцеклітин самки Фату і сперми від двох самців північних білих носорогів, яку зібрали перед їхньою смертю.

Вагітна біла сурогатна мати з півдня, на жаль, померла від інфекції, спричиненої бактеріями / Фото Jan Zwilling

Проте є ще одна проблема: ані молодша самка Фату, ані її мати Наджин не зможуть завагітніти через вік і слабке здоров'я. Тож ембріон імплантують в утробу сурогатного південного білого носорога.

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Науковці Biorescue сподіваються імплантувати ембріони в найближчі місяці. Вони хочуть, щоб дитинча носорога народилося, поки ще живі Наджін і Фату, аби зберегти соціальну комунікацію цього підвиду. Вчені хочуть, аби маля могло перейняти мову і поведінку від двох останніх північних білих носорогів.

Вчені підсадили ембріон сурогатній матері / Фото Jan Zwilling

Водночас дослідники усвідомлюють, що навіть народження ще кількох тварин за допомогою ЕКЗ не врятує цей підвид – бракуватиме генетичного різноманіття для створення життєздатної популяції. Тому вони паралельно працюють над іншою експериментальною технікою, намагаючись створити сперму носорога та яйцеклітини зі стовбурових клітин, щоб продовжити виробництво ембріонів.