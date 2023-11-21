Ухвалення спеціального законопроєкту домагаються південнокорейський уряд і керівна партія "Влада народу". Він повинен повністю заборонити їсти собаче м'ясо.

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У Південній Кореї хочуть заборонити їсти собаче м'ясо

Згідно з нещодавно оприлюдненим документом, усі собачі ферми, бойні, торгові точки та ресторани, де подають собаче м'ясо, мають бути ліквідовані протягом трьох років. Також чиновники хочуть переглянути Закон про тваринницьку промисловість, щоб виключити собак із категорії "худоба".

Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, заборона набуде чинності у 2027 році.

Настав час нашому суспільству покласти край споживанню собачого м'яса, враховуючи зростання популяції домашніх тварин, підвищену обізнаність і міжнародну присутність нашої країни,

— каже керівник партії "Влада народу" Ю Ей-дон.

Уряд також планує мотивувати працівників профільної галузі переходити на іншу роботу або закривати свій бізнес. Реалізація цих заходів здійснюватиметься шляхом надання фінансової підтримки, але тим суб'єктам господарювання, які належним чином звітують перед місцевою владою.

Південнокорейські активісти за права тварин на мітингу проти вживання в їжу собачого м'яса / Фото Ahn Young-Joon/AP

Водночас група людей, які працюють у сфері, пов'язаній із собачим м'ясом, влаштувала демонстрацію перед парламентом. Прагнення влади учасники мітингу розцінили як "загрозу для їхнього існування".

За даними уряду, у Південній Кореї існує близько 1 150 собачих ферм, 34 м'ясні підприємства, 219 дистриб'юторів і приблизно 1 600 ресторанів, які продають страви з собачого м'яса.

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