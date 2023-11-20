Така їжа становить серйозну загрозу як для домашніх тварин, так і для бездомних. Про це повідомляє киянин, волонтер та блогер Олексій Мочанов.

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У Києві розкидають м'ясо, нашпиговане голками

Хлопець оприлюднив фото з Солом'янського парку, на якому видно, що великий шматок м'яса лежить посеред тротуару, а поруч кілька порожніх пакетів з супермаркету та пляшка.

Увага! У Солом'янському парку невідомі розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців. Якщо побачите – викидайте на смітник!

– написав Олексій.

На другому фото видно, що у м'ясі є шпильки.

Отруєне м'ясо в парку Києва / Фото з фейсбуку alex.mochanov

Як реагують кияни?

Дехто з киян припускає, що так на безпритульних тварин полюють догхантери. Вважається, що ці люди заманюють собак і котів приманкою, споживання якої може спричинити смертельні внутрішні рани.

Окремі коментатори у спробі захистити вразливих безпритульних тварин застерігають від викидання небезпечного м'яса у сміттєві баки. Адже зазвичай ці тварини харчуються із контейнерів з відходами.

Під дописом зібралося чимало обурених коментарів:

"Домашню тваринку ще можна вберегти, а от скільки зараз бігає нужденних, безпритульних, які точно постраждають. Немає слів...";

"Це ж скільки ненависті, в тому бездушному тілі, що на таке здатне";

"Не викидати у смітник, а дістати голки, а це "м'ясо" бажано закопати в землю і поглибше, бо воно може бути отруйне".

"Яка потвора й виродок! Це ж спеціально треба купити м'ясо, спеціально голки, щоб вбивати тварин. Та це ж маніяк! Його потрібно виловити та ізолювати. Такі потвори не можуть, не мають права бути серед людей".

Також дописувачі радять повідомити про такі випадки в поліцію.

У Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак / Фото з фейсбуку alex.mochanov

На Львівщині померла найстарша ведмедиця

У ведмежому притулку "Домажир" біля Львова померла найстарша ведмедиця Христина. У тварини було дуже важке життя, оскільки власник під час "догляду" знущався з неї.

У притулку вона провела останні 6 років свого життя, однак здоров'я було підірване через попередні умови утримання. Христина була звільнена з "лап" мандрівного цирку, де утримувалася в жахливих умовах. Тварину водили містами на ланцюгу.