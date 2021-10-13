Пітбуль щодня дякує водієві шкільного автобуса: який зворушливий метод використовує – відео

Пітбуль Люсі щодня вибігає до водія шкільного автобуса, аби подякувати, що він привіз маленького господаря додому. Відповідне відео мама хлопчика опублікувала у соціальних мережах.

Коли синові Міранди Петерсон було 5 років, вдома з'явилося маленьке цуценя. Батьки спеціально придбали пітбуля для сина, адже хлопчику діагностували розлад аутичного спектра. Домашній улюбленець мав допомогти дитині соціалізуватися.

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Спочатку хлопчик не зміг одразу прийняти нового члена сім'ї. Понад рік пітбуль Люсі намагалася завоювати його любов. Тоді батько вирішив, що буде брати сина із собою на прогулянку з чотирилапою. Несподівано дитині дуже сподобалося й зародилася дружба з Люсі.

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Коли хлопчика віддали в школу, Люсі дуже сумувала. Під час одного з повернень маленького господаря з навчання собака забігла у шкільний автобус, адже не могла дочекатися зустрічі. Тоді вона й познайомилася з водієм, якому тепер щовечора вибігає подякувати.

Відомо, що Люсі чує автобус, коли він повертає на її вулицю. Задоволена вона вискакує на галявину, щоб особисто зустріти водія шкільного автобуса та хлопчика.

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Міранда Петерсон пригадала, що спочатку хвилювалася, чи не налякала Люсі водія своєю шаленою енергією. Проте чоловік заспокоїв її та запевнив, що в захваті мати можливість гладити таку чудову собаку.