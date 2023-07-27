Видання зазначило, що дива трапляються, і це одне із них. Який вигляд має унікальна тварина – дивіться у матеріалі.

Під Черніговом помітили білого оленя

Білі олені віддаляються від людських населених пунктів і часто живуть у віддалених і недоступних місцях природи. Вони прагнуть уникати контакту з людьми та потенційними хижаками.

Але дива трапляються, і на Чернігівщині зафіксували одного з неповторних красенів,

– йдеться у повідомленні.

Зустріч із білим оленем – це особливий і незабутній момент, який залишає слід у серцях тих, хто має щастя зазирнути в магічний світ цих чудових створінь.

Під Черніговом помітили рідкісного білого оленя / Фото Slavutich.cn.ua

У Чорнобильському заповіднику засвітився олень

У Чорнобильській зоні відчуження засвітився найчисленніший серед усіх видів копитних. Мовиться про молодого благородного оленя.

Молодого самця оленя благородного помітили з незвичайними рогами. Наразі вони дуже тонкі та високі, проте після першого їх скидання виростуть великими й вже матимуть 3 – 4 відростки.