Видання зазначило, що дива трапляються, і це одне із них. Який вигляд має унікальна тварина – дивіться у матеріалі.
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Під Черніговом помітили білого оленя
Білі олені віддаляються від людських населених пунктів і часто живуть у віддалених і недоступних місцях природи. Вони прагнуть уникати контакту з людьми та потенційними хижаками.
Але дива трапляються, і на Чернігівщині зафіксували одного з неповторних красенів,
– йдеться у повідомленні.
Зустріч із білим оленем – це особливий і незабутній момент, який залишає слід у серцях тих, хто має щастя зазирнути в магічний світ цих чудових створінь.
Під Черніговом помітили рідкісного білого оленя / Фото Slavutich.cn.ua
У Чорнобильському заповіднику засвітився олень
У Чорнобильській зоні відчуження засвітився найчисленніший серед усіх видів копитних. Мовиться про молодого благородного оленя.
Молодого самця оленя благородного помітили з незвичайними рогами. Наразі вони дуже тонкі та високі, проте після першого їх скидання виростуть великими й вже матимуть 3 – 4 відростки.