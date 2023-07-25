У США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка

Доглядачі зазначають, що Саллі 8 років і, як вважалося до цього моменту, у нього були чоловічі репродуктивні органи. Тому народження дитинчати горили стало вельми несподіваною подією для всіх працівників зоопарку.

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За словами представників зоопарку, проблема полягає в тому, що визначити стать молодих горил досить складно. Приблизно до 8 років самці та самки не особливо відрізняються розміром, а також у них відсутні статеві органи, що виступають. Лише з віком вони стають сексуально диморфними – простими словами, починають мати досить різний вигляд. Науковці зазначають, що лише у віці близько 12 років або більше самці набувають характерного великого розміру, у них з'являється срібляста спина та великі опуклості на голові, які дослідники називають сагітальними гребенями.

Саллі живе в зоопарку Колумбуса з 2019 року, коли її привезли сюди разом із матір'ю та іншими членами загону. Горилі лише 8 років, що робить її достатньо дорослою для розмноження, проте недостатньо дорослою, щоб проявилися явні ознаки статі.

Крім того, горили не виявляють зовнішніх ознак вагітності, як це відбувається в людей. Річ у тім, що дитинчата горил від природи набагато менші, ніж дитинчата дітей, і без проблем поміщаються в і без того великих животах горил.

Як реагували в зоопарку?

За словами дослідників із Міжнародного фонду горил Даяна Фоссі, які спостерігають за тваринами в їхньому природному середовищі існування та захищають їх, їхні співробітники завжди приємно здивовані, коли їм доводиться побачити новонародженого, оскільки цей процес неможливо спрогнозувати, а тому поява на світ малюка завжди є приємним сюрпризом.

Народження було несподіваним, але бентежним для команди опікунів і важливим для збереження виду, що перебуває під загрозою зникнення,

– написали доглядачі у блозі.

Співробітники зоопарку також заявили, що вони в захваті від появи ще одного представника цього виду, що перебуває під загрозою зникнення.

Зазначимо, що 1956 року саме зоопарк Колумбуса став першим зоопарком у світі, який привітав народження дитинчати горили. Науковці зазначають, що це є важливою частиною роботи, спрямованої на збереження цих прекрасних тварин.