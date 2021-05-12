Під час повені у США добрі люди врятували понад 800 крихітних черепах

Під час штормів в американському штаті Нью-Джерсі у дощові стоки потрапили сотні маленьких черепах. Небайдужі люди придумали спосіб їх врятувати.

Для цього вони самотужки зробили сачок із сітки для акваріума та телескопічної палиці. Місцевим мешканцям вдалося дістати зі стоків 826 черепашок.

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Черепах рятували за допомогою саморобного інструменту / Фото Stockton University

Також "добрі самаряни" шукають тваринок, які не можуть перейти дорогу та допомагають їм у цьому.

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Через рік малюків випустять у дику природу / Фото Stockton University

Зараз врятовані малюки перебувають у віварії Стоктонського університету. Там про черепашат будуть дбати доти, поки вони не підростуть та не стануть самостійними. Потім черепах випустять у дику природу.

Співробітники університету планують дбати про малюків цілий рік.