Під час пандемії пес 15 разів ставав працівником місяця

Не тільки люди можуть сумлінно виконувати свою роботу. Бордер-колі на прізвисько Лоті працює у невеликому інтернет-магазині подарунків для тварин. І він вже півтора року щоразу стає працівником місяця.

Лоті отримав стільки нагород тому, що дарував працівникам магазину радість у непростий період пандемії. 8-річний пес є "спеціалістом" у магазині подарунків для котів, собак та інших улюбленців у Манчестері, Велика Британія.

Дізнайтеся Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження

Змушував колег посміхатися

Про відданого працівника магазин розповів у своєму інстаграм-акаунті. Лоті вигравав почесний титул з квітня 2020-го до червня 2021 року.

Собака 15 разів ставав працівником місяця: дивіться відео

Усе завдяки тому, що в непростий період пандемії собака дарував своїм колегам-людям посмішки. Компанія пережила усі проблеми, характерні для часів коронавірусу: 25 працівників відправили на карантин, прибутки впали – і тільки Лоті не втрачав оптимізму.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Бордер-колі розважав своїх колег у непростий період / Фото yuppy.com

У ті дні Лоті був для мене рятівником, він підтримував мене обіймами та постійними розвагами. Я вирішив почати ділитися фотографіями наших днів з командою, щоб всі посміхалися, – розповідає власник бізнесу.



Для "дошки пошани" використали різні фото Лоті / Фото yuppy.com

Вам сподобається Чому собаки люблять все облизувати: 6 цікавих причин

Хочуть найняти директора для собак