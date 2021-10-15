Песику дали 5 доларів, щоб він перестав гавкати, але щось пішло не так

Канадський песик вирішив підзаробити на своїх же власниках. Вони жартома запропонували йому 5 доларів, щоб він не гавкав.

Втім, песик має підприємницьку жилку і вирішив не повертати купюру. Курйозний момент власниця собаки зняла на відео, і воно швидко потрапило у тренди тіктоку.

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Песик забрав 5 доларів

Героєм ролика став австралійський вівчар Діппер. Останні кілька місяців, як розповідають власники, у нього з'явилася погана звичка – голосний гавкіт перед сном.

У нього досить м'який характер як для австралійської вівчарки, але інколи він зухвалий і впертий,

– розповіла хазяйка Діппера Джеймі Фенн.



Діппер – милий песик із Канади / Фото з інстаграму DIPPER_THEAUSSIE

Одного вечора він ніяк не міг влягтися спати і безперервно гавкав. Тоді хлопець Джеймі запропонував йому 5 доларів, аби він замовк. Песик чемно взяв у пащеку купюру і не відпускав. Звісно, гавкати він перестав, але хазяйка зрозуміла, що це надто дорогий спосіб досягнення тиші.

Діппер був дуже схвильований своїми грішми і не бачив причин повертати їх. Господарі не могли перестати сміятися над тим, наскільки песик був втішений здобиччю. Він стрибав з грошима у пащі, аж поки зрештою батьки не змогли перехитрити його.

Нам вдалося обдурити його незабаром після закінчення відео. Ми не хотіли, щоб він почав їсти своє нововиявлене багатство,

– сказала Фенн.

Чому собаки можуть багато гавкати

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Джерело: Кінологічний навчальний центр