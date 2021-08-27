Песика незвичної зовнішності часто плутають із поросям чи перевертнем

У США песик Тед виріс із аномалією в зовнішності – у нього вкрай рідка шерсть. Його напівголе тіло і хвіст бубликом часто збивають перехожих з пантелику.

На прогулянках його власників "дістають" питаннями про те, чи не важко утримувати порося в домі. Втім, вони навчилися віджартовуватися і навіть завели тікток для свого улюбленця.

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У родоводі Теда багато породистих собак

Коли Деван Сімен усиновила Теда, він був практично без волосся. Згодом шерсть стала наростати, але песик зовсім не був схожий на типову собаку. Тед завжди здавався якимось "інакшим". Спершу його господарі думали, що це якась суміш китайського чубатого собаки. Однак тест ДНК показав інше.

Виявилося, що він переважно чихуахуа та мініпудель, з невеликим відсотком ши-тцу та ще меншим відсотком численних інших порідних груп. Втім, зовнішньо він зовсім не схожий на жодну з перелічених порід.



Песика Теда інколи називають перевертнем / Фото Деван Сімен

Погляд Теда дуже унікальний, і він завжди привертає увагу.

Коли люди зустрічаються з Тедом вперше, вони ніколи не знають, що з ним робити. Вони завжди в захваті від нього, і хочуть знати, якої він породи. Усі завжди зауважують про те, який він милий і наскільки людські його очі!

– розповідає його хазяйка Деван Сімен.

Нещодавно на прогулянці чоловік зупинився, щоб поговорити з Деван і Тедом. Він гладив Теда і говорив про нього. Принагідно він згадав, що його батько теж колись мав свиню, але його віддали на ферму. Деван навіть не стала переправляти незнайомця і пояснювати, що це песик, а не порося.



Тед має місця на шкірі, які не вкриті шерстю / Фото Деван Сімен

Дівчина зазначає, що Теда часто плутають зі свинею, перевертнем чи опосумом. На її думку, так стається через незвичний хвіст-бублик, що справді нагадує поросячий.

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Його унікальний вигляд, безумовно, привертає велику увагу – і це йому надзвичайно подобається. Тед дуже любить увагу і прихильно ставиться до сторонніх людей.