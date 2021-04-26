Песик-гігант Майло: 1,5-метровий красень, якого сприймають за Чубакку

У Великій Британії господарі однорічного песика Майло не можуть спокійно гуляти з ним, не привертаючи уваги перехожих. Річ у тім, що він виріс величезним і настільки кошлатим, що його сприймають за Чубакку чи ведмедя.

Песик Майло породи ньюфауленд-пудель, англійською – Newfypoo. Усі інші цуценята з його роду були середнього розміру.

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Майло – песик-гігант

Коли Майло почав рости, його хазяйка Ніна Ейлінг неабияк здивувалася: вона не очікувала, що він виросте настільки великим. Зараз Майло важить 44 кілограми і має заввишки 1 метр 60 сантиметрів.

Він є знаменитістю містечка Шорхем-Бай-Сі у Західному Сассексі. Його добре знають у місцевому пабі: якщо Майло ставить лапи на стійку, то стає заввишки із барменами.



Майло в барі – постійний "клієнт" / Фото із The Sun

Ті ж, хто його бачать вперше, не можуть просто пройти повз.



Майло дещо тісно в авто / Фото із The Sun

Люди, які ніколи не бачили його, виглядають абсолютно приголомшеними. Вони приймають його за чоловіка в ведмежому костюмі або кажуть, що це Чубакка,

– розповідає хазяйка Майло.

Хто такий Чубакка? Це персонаж кіносаги "Зоряні війни" з племені вукі. Чубакка – механік на космічному кораблі Гана Соло "Тисячолітній Сокіл". Він гуманоїд і має зріст понад 2 метри, покритий густою бурою шерстю.



Дані з Це персонаж кіносаги "Зоряні війни" з племені вукі. Чубакка – механік на космічному кораблі Гана Соло "Тисячолітній Сокіл". Він гуманоїд і має зріст понад 2 метри, покритий густою бурою шерстю.Дані з Вікіпедії

Ніна інколи втомлюється відповідати на запитання про його вагу і зріст. Жартома вона навіть роздрукувала для Майло пояснювальну табличку: "Я ньюфаупо. Мені близько одного року. І я не знаю, чи я виросту ще більшим".



Майло-гігант і сам не знає, чи буде ще більшим / Фото із The Sun

Втім, незважаючи на свій розмір, Майло є добрим і абсолютно не агресивним. Він із задоволенням йде до незнайомців і ніколи не нападає на менших собак. А менші собаки – це усі інші, яких він зустріне на своєму шляху.