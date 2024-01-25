Як і багато людей, домашні тварини обожнюють смачну їжу. Деякі заради смаколиків виконують команди, в той час, як інші, змушені випрошувати у господарів ласощі.

Але інколи, наприклад, ретривер з нещодавно опублікованого відео був змушений вдатися до хитрощів, щоб отримати смаколики. Пропонуємо Вам подивитися кадри, які зроблять день набагато кращим!

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Песик хитрістю дістав печиво

На опублікованому відео видно, що собачка помітив на столі печиво, яке йому, очевидно, одразу ж захотілося з'їсти. І тоді у нього в голові склався хитрий план, який не дасть йому славу "злодія", чи "попрошайки".

Що упало, те моє,

– мабуть, подумав песик.

Як це було: дивіться відео

Так, щоб не уславитися злодюжкою, тямущий пес вирішив упустити печиво на підлогу, вважаючи, що після цього ніхто, крім нього, вже не захоче його їсти. Так і сталося – місія виконана!

Необережний собака звалився у ставок, прийнявши його за галявину

Жителі Янчжоу у Китаї вирушили на прогулянку зі своїм собакою. По дорозі вони натрапили на зазеленілий ставок, й почали фільмувати видовище на камеру. Згодом момент справді виявився дивовижним.

Водойма була зазеленілою та нагадувала тверду поверхню, подібну на галявину. Очевидно, що пухнастикові хотілося відчути "зелену травичку" своїми білосніжними лапами, але щось пішло не так. Собака, недовго думаючи, плюхнувся у ставок, прийнявши його за звичайну галявину.

Звичайно, собаку швидко врятували, тож випадок вийшов комічним, а не трагічним. Втім, все могло б закінчитися інакше. Тому варто уважно стежити за домашніми улюбленцями поряд із водоймами!

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!