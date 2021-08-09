Брудний, як чорт: пес вивалявся в болоті так, що власник його не впізнав – кумедне відео

Цей собака вміє розважатися на повну. Він побачив величезну калюжу й просто не зумів пройти повз неї.

На відео можна помітити задоволену мордочку маленького негідника. Пес заліз у болото з повідком і відривається там на повну.

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Цікаво, що сказав йому власник, коли настав час йти додому.

Користувачі мережі коментують кумедне відео

"Я люблю, коли вони так роблять після того, як ти їх помив".

"Не можу забути той жахливий день, коли мій пес зробив таке ж в екскрементах".

"Я не бачу різниці між брудом та собакою. Пес добре замаскувався".

"Чому вони так люблять болото?".

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Пес валяється в болоті: кумедне відео