Брудний, як чорт: пес вивалявся в болоті так, що власник його не впізнав – кумедне відео

9 серпня 2021 , 08:37
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Джерело:

ютуб-канал ViralHog

Цей собака вміє розважатися на повну. Він побачив величезну калюжу й просто не зумів пройти повз неї.

На відео можна помітити задоволену мордочку маленького негідника. Пес заліз у болото з повідком і відривається там на повну.

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Цікаво, що сказав йому власник, коли настав час йти додому. 

Користувачі мережі коментують кумедне відео

  • "Я люблю, коли вони так роблять після того, як ти їх помив".
  • "Не можу забути той жахливий день, коли мій пес зробив таке ж в екскрементах".
  • "Я не бачу різниці між брудом та собакою. Пес добре замаскувався".
  • "Чому вони так люблять болото?".
Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Пес валяється в болоті: кумедне відео

 

Автор: Аліна Рудченко