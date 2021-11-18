Завдяки домашній камері відеоспостереження, господарі змогли побачити, як їх пес вирішив покататися на гольф-карі.

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Відомо, що 10-річний англійський мастиф, якого назвали Титан, сів у машину для гольфу і випадково натиснув на педаль газу.

Невідомо, як далеко заїхав би домашній улюбленець, якби не авто господарів, що було припарковане поруч. Майже одразу в нього врізався чотирилапий водій гольф-кару. Титан зовсім не злякався, а спокійно пішов далі.

Вдома на господарів чекало пошкоджене авто та гольф-кар. Тільки після перегляд відео із камер спостереження, вони змогли зрозуміти, що сталося за час їх відсутності.

Дивіться відео: як собака "керував" гольф-каром

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Які коментарі люди залишали під відео:

"Мені подобається, що після аварії, він виходить і дивиться на пошкодження".

"Це для тих випадків, коли ви сказали мені, що ми йдемо в парк для собак, але замість цього взяли мене до ветеринара".

"Вони ніколи б не зрозуміли, що насправді сталося без камери".

"Уявіть собі, як ви пояснюєте телефоном автостраховій компанії, що сталося. Вони, ймовірно, хотіли подивитися відео".

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