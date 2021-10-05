Пес відсвяткував свій день народження у бізнес-класі: вражаючий подарунок від авіакомпанії

Пес Льюїс у нової господарки живе зовсім нещодавно. Відомо, що жінка забрала його з благодійної організації Greyt Grays Rescue в Мельбурні. Коли власниця вирішила разом з улюбленцем переїхати до Італії, авіакомпанія зробила неочікуваний подарунок чотирилапому.

Жінка придбала два квитки на літак: один в бізнес-клас – для себе, а інший – для Льюїса, який, як і більшість собак, мав летіти у вантажному відсіку.

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Коли співробітники Singapore Airlines дізналися, що у Льюїса був день народження, а рейс виявився практично порожнім, вони захотіли пересадити його до господині у бізнес-клас.

"Екіпаж Singapore Airlines повідомив, що Льюїс був найкращим собакою, який коли-небудь літав в салоні літака. Льюїс відсвяткував свій день народження в бізнес-класі та був розбещений увагою персоналу", – повідомив співробітник Greyt Grays Rescue.

Дивіться фото собаки з перельоту:

Собаку посадили в м'яке крісло, принесли йому святкові кексики та круасан, а також подарували йому нові іграшки. Льюїс чудово переніс політ до Італії.

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