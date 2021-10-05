Щойно цей милий пес чує, що хтось дістає ключі або одягається, як він прибігає у коридор. Не встигають господарі обернутися – як пес вже сидить на порозі із повідцем в зубах.
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Краще не виходити з дому без собаки
Магнус – не простий песик. Він працює собакою-терапевтом і допомагає людям.
Але цей красень, як і всі песики, не любить залишатися вдома сам. Тому він буквально натякає господареві, що краще не виходити з дому без свого собаки.
На кумедному відео хазяїн песика хоче дістати ключі. Він уважно озирається довкола, тихенько бере ключі із ключниці, дивиться на двері… а там вже сидить Магнус із повідком.
Веселі кадри зібрали понад 280 тисяч переглядів.
Пес не випускає господаря з дому: дивіться відео
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Дізнайтеся, де в Києві можна вигуляти собак
- Новий майданчик відкрили біля парку "Перемога".
- Під час відкриття усі охочі господарі могли зареєструвати своїх собак в Реєстрі домашніх тварин, зробити щеплення від сказу та чипувати їх.
- Також в українській столиці є понад 10 місць, де можна безпечно вигулювати собак на огородженій території. Дізнатися їх адреси можна тут.