Женщина приобрела два билета на самолет: один в бизнес-класс – для себя, а другой – для Льюиса, который, как и большинство собак, должен был лететь в грузовом отсеке.

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Когда сотрудники Singapore Airlines узнали, что у Льюса был день рождения, а рейс оказался практически пустым, они захотели пересадить его к хозяйке в бизнес-класс.

"Экипаж Singapore Airlines сообщил, что Льюис был лучшим собакой, который когда-либо летал в салоне самолета. Льюис отметил свой день рождения в бизнес-классе и был избалован вниманием персонала", — сообщил сотрудник Greyt Grays Rescue.

Смотрите фото собаки с перелета:

Собаку посадили в кресло, принесли ему праздничные кексики и круассан, а также подарили ему новые игрушки. Льюис прекрасно перенес полет в Италию.

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