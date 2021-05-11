Кумедний собака став професором і допомагає вчити дітей онлайн

Вихователька дитячого садочка із Каліфорнії підходить до своєї роботи дуже творчо. Коли їй довелося навчати своїх вихованців віртуально, вона зробила усе, щоб навчання було цікавим.

Песику на прізвисько Джинджер довелося "працювати" зі своєю власницею. Собака бере участь у навчальних відео, а діти її обожнюють.

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Креативна вихователька Джессі Беккедар з Ріверсайду, Каліфорнія, знає, як зробити онлайн-уроки цікавими. Її песик Джинджер приходить на допомогу.

Собаку кілька років тому взяли з притулку. А тепер Джинджер стала "професоркою" – адже вона розуміється в математиці та англійській мові.



Вихователька та її хвостаті помічники / Фото Kristin Karrow

Коли почалася пандемія коронавірусу і діти перейшли на онлайн-навчання, Джессі Беккедал потребувала когось або щось, що допомогло б зацікавити вихованців. Так Джинджер довелося терміново стати "професоркою".

Один з уроків професорки Джинджер

Собака працює не сама, а зі своїми асистентами: котом Акселем та ще одним песиком Ханною.

Тварини навчилися терпляче позувати, гратися на камеру і "розповідати" дітям про літери, слова, форми тощо.

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Один із улюблених кліпів дітлахів – той, де Джинджер навчається рахувати, засовуючи свою морду в коробки. Завдяки розумній собаці нарешті увага вихованців зосереджена на навчанні.

Джинджер розуміється не тільки в математиці, а й в англійській мові

Джинджер так полюбила цей процес, що вже сама застрибує на стільчик для уроків. Коли із собакою розмовляють, вона кумедно фокусує погляд та підіймає вушка.

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Песик має власний ютуб-канал, де можна переглянути навчальні відео із ним. Відео з собакою-професоркою дивляться не тільки вихованці дитсадочка, а й чимало інших користувачів сервісу.