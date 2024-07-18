"Сміялась вся родина": собака приніс господарю несподівану річ, вкрадену в тещі – курйозне відео
Джерело:тік-ток @getdutch
Собака приніс своєму господареві несподівану річ, "вкрадену" у його тещі. Чоловік був захоплений зненацька, коли його пухнастик увійшов до кімнати з таємничим предметом, викликавши у нього сміх.
Відповідне відео вперше з'явилось у соціальних мережах й швидко увірвалось в тренди. Деякі учасники обговорення в TikTok розповіли, що стикалися з подібними випадками зі своїми домашніми улюбленцями.
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Пес приніс хазяїну зубні протези
На короткому відеозаписі можна побачити, як чорний пес забігає до спальні свого хазяїна, тримаючи у пащі зубні протези.
Мій собака щойно увійшов до спальні в зубних протезах тещі,
– написав автор ролика.
Пізніше смішний кліп поширили й в Instagram, де він став вірусним, зібравши понад 1,7 мільйона вподобань.
Як це було: дивіться відео
Користувачі мережі у розділі коментарів почали жартувати та сміятися з цієї ситуації, однак знайшлись й ті, хто запідозрив автора у постановці. Ось декілька коментарів, які вони залишили:
- "Це не собака, а Стів Харві під прикриттям";
- "Собака зайшов і запитав: "Усе гаразд? Вам щось потрібно?";
- "Дуже схожий на мою тещу";
- "А йому однозначно пасує ця білосніжна посмішка";
- "Я б його зняв у рекламі зубної пасти";
- "Мені здається, що це підстава";
- "Може й так, але це дуже смішно";
- "У нас з цього сміялась вся родина".
Своєю чергою, деякі учасники обговорення розповіли, що стикалися з подібними випадками зі своїми домашніми улюбленцями. Інші порадили покласти їх на місце, бо "теща точно розгавкається, коли дізнається, що сталося з її зубами!".