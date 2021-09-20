Пес потрапив до Книги рекордів Гіннеса: чим особливі вуха чотирилапого
Джерело:People
Чорно-підпалий кунхаунд, якого звати Лу, потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй особливості. Відомо, що собака має найдовші вуха серед чотирилапих – 34 сантиметри.
Пейдж Олсен, яка є господинею Лу, завжди помічала, що у її улюбленця надзвичайно довгі вуха.
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Виміряти їх довжину вона змогла тільки тоді, коли через пандемію COVID-19 світ закрився на карантин. Тоді у жінки з'явилося більше часу, аби дослідити унікальність собаки.
Попри велику довжину вух, Лу не потребує особливого догляду. Раз на місяць Пейдж перевіряє їх на чистоту, а взимку використовує особливу пов'язку і грілку. Це допомагає собаці не відчувати особливого дискомфорту.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.
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Що відомо про породу собаки
Кунхаунд – це собаки, які були виведені в Сполучених Штатах Америки для полювання в специфічних умовах цієї місцевості на єнота, опосума, пуму, ведмедя. Інша назва цих собак – єнотові гончаки.