Пейдж Олсен, яка є господинею Лу, завжди помічала, що у її улюбленця надзвичайно довгі вуха.

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Виміряти їх довжину вона змогла тільки тоді, коли через пандемію COVID-19 світ закрився на карантин. Тоді у жінки з'явилося більше часу, аби дослідити унікальність собаки.

Собака з найдовшими вухами / Фото Guinness World Records

Попри велику довжину вух, Лу не потребує особливого догляду. Раз на місяць Пейдж перевіряє їх на чистоту, а взимку використовує особливу пов'язку і грілку. Це допомагає собаці не відчувати особливого дискомфорту.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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Що відомо про породу собаки

Кунхаунд – це собаки, які були виведені в Сполучених Штатах Америки для полювання в специфічних умовах цієї місцевості на єнота, опосума, пуму, ведмедя. Інша назва цих собак – єнотові гончаки.