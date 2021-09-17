Ретривер кинув іграшку та підійшов впритул до камери. Кумедна морда песика потрапила на кадри, що стали вірусними.

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Камеру у кімнаті встановили власники, щоб стежити, чим займається песик на самоті. За допомогою сучасних технологій вони можуть зробити собаці зауваження й дати певну команду.

Песику сказали йти з кімнати та піднятися на другий поверх. Морда собаки стала сумною, але він послухався та пішов геть.

Кумедне відео стало вірусним та назбирало понад півтора мільйона переглядів на ютубі.

Ретривер дивиться у приховану камеру: відео

Користувачі коментують кумедне відео

  • "Його кумедна морда, коли він підійшов до камери, зачаровує".
  • "Він поводиться і виконує прохання краще, ніж більшість маленьких дітей".
  • "Його реакція схожа на реакцію людини, яка зрозуміла, що уряд за нею стежить".