Ретривер кинув іграшку та підійшов впритул до камери. Кумедна морда песика потрапила на кадри, що стали вірусними.
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Камеру у кімнаті встановили власники, щоб стежити, чим займається песик на самоті. За допомогою сучасних технологій вони можуть зробити собаці зауваження й дати певну команду.
Песику сказали йти з кімнати та піднятися на другий поверх. Морда собаки стала сумною, але він послухався та пішов геть.
Кумедне відео стало вірусним та назбирало понад півтора мільйона переглядів на ютубі.
Ретривер дивиться у приховану камеру: відео
Користувачі коментують кумедне відео
- "Його кумедна морда, коли він підійшов до камери, зачаровує".
- "Він поводиться і виконує прохання краще, ніж більшість маленьких дітей".
- "Його реакція схожа на реакцію людини, яка зрозуміла, що уряд за нею стежить".