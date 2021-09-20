Норвезький лундехунд
Ця рідкісна порода собак зародилася на Північному узбережжі Норвегії. Місцеві жителі використовували лундехунда для добування птахів.
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Завдяки унікальній анатомічній будові собака пристосована до лазання по скелях, печерах і норах.
Норвезький лундехунд / Фото Instagram solan_the_lundehund
Ці маленькі собаки особливі тим, що дуже гнучкі. Вони здатні закинути голову таким чином, що торкнуться спини мочкою носа. Крім того, мають 6 пальців, з яких 5 спираються на землю. У інших собак на передніх лапах 5 пальців, а спираються тільки на 4 з них.
Лаготто романьоло
У Лаготто романьоло відмінний нюх. Ці собаки здатні відшукувати гриби, навіть якщо вони ростуть на глибині 50 – 60 сантиметрів. Зараз це собаки-грибники та мисливці за трюфелями.
Ця порода не виносить самотності, полюбляє завжди бути поруч з господарем. Попри веселу вдачу, є дуже працьовитою та легко навчається.
Лаготто романьоло / Фото American Kennel Club
Проте перш за все – це мисливець. За довгі десятиліття, які собака провела в колі сім'ї, вона не відвикла від своїх мисливських звичок і схильностей. Тому вона завжди буде вимагати від господаря багатогодинні прогулянки, рухливі ігри.
Азавак
Це типова собака "одного господаря", яка має добре розвинене почуття території. Підозрілий і неконтактний, навіть після тисячолітньої історії одомашнення, Азавак все ще демонструє поведінку дикої тварини.
Хоч він й дуже незалежний та емоційно стриманий, проте може бути ніжним з тими до кого прив'язаний.
Азавак / Фото World Dog Finder
Цій породі потрібні регулярні фізичні навантаження. Крім того, його складно утримувати в міській квартирі, адже необхідний відкритий простір для руху.
Оттерхаунд
Досить велика собака з жорсткою шерстю. Спочатку була виведена для полювання, тому володіє сильним і міцним тілом, що дозволяє їй витримувати велике фізичне навантаження.
Оттерхаунд / Фото Vetstreet
Оттерхаунд може успішно переслідувати дичину як по воді, так і по землі. Через це він має справді унікальні характеристики.
Муді
У цієї невеликої та міцної собаки невичерпний запас енергії. Муді слухняна, керована, дуже орієнтована на людину, легко піддається дресуванню. Головний інтерес у її житті – господар і заняття з ним.
Муді / Фото Dogbible
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Шерсть Муді практично не вимагає особливо частого догляду, адже вона не кошлатиться.