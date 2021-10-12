Пес обожнює лежати на пральних машинах і став знаменитістю

У Сан-Франциско собака щодня лежить на пральних машинах. Місцеві жителі тішаться такій кумедній звичці песика, а він тим часом почуває себе королем пральні.

Ретривер Коді у пральні майже щовечора. Тут працює його власник, який просто не може відмовити улюбленцю у його дивакуватому хобі.

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Песик обожнює лежати на пральних машинах

Щовечора 8-річний песик Коді допомагає своєму господарю закривати пральню. Він ретельно ставиться до своєї роботи: доки татко прибирає і перевіряє техніку, ретривер лежить зверху на машинці і спостерігає за ним.



Коді на пральній машинці / Фото з інстаграму codytheretriever

Стефані, донька власника пральні, розповідає, що собаки завжди ходили разом із татом на роботу.

Мій тато має пральню і завжди брав із собою наших собак наприкінці робочого дня. Наш старий пес любив сидіти в кріслах, щоб спостерігати за клієнтами,

– розповіла дівчина.

Втім, Коді пішов далі, а точніше – вище. Він обмилував не просто сидячі місця у залі, а найвищі точки – власне, пральні машини. Він любить сидіти на них зверху, ліниво дрімаючи і спостерігаючи за навколишніми.

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Коді став головною визначною пам'яткою пральні. Він забезпечує ідеальне відволікання для клієнтів, які чекають, поки одяг висохне.

Ця робота підходить для незалежного Коді, який любить увагу, але вважає за краще, щоб люди приходили до нього.

Його девізом завжди було: "Я роблю те, що хочу",

– сказала Стефані.

Після кількох років у пральні, Коді став місцевою знаменитістю і темою для мемів.



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Головне про ґолден-ретривера

Джерело: 24 канал

Порода виведена відносно нещодавно у Шотландії. Творцем золотистого ретривера є сер Дадлі Марджерібенкс. Він був одержимий бажанням вивести ідеального товариського собаку. Йому це вийшло після кількох років наполегливої селекції.

Золотистий ретривер відрізняється інтелігентністю, акуратністю, розумом, спокійним темпераментом.

Відповідно до стандарту породи, ґолден-ретривери можуть мати тільки один окрас – золотистий. Його відтінки допускаються від дуже світлого, кремового, до темно-золотистого.

Шерсть у цих собак м'яка, довга, з яскраво вираженими підвісами на грудях, животі і задній стороні кінцівок.