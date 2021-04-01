Пес, кіт та папуга: як троє найкращих друзів ходять гуляти разом – відео

Під одним дахом мирно живуть собака, кішка та папуга. Тварини не тільки дружать та граються разом, а й ходять гуляти усією "бандою".

Цих чудових друзів звати Понзу, Манго і Тофу. Здається, вони зовсім не звертають уваги на те, що належать до різних видів. Виявилося, що для дружби між тваринами немає перешкод.

Цікаво Рейтинг 20 найбільш рідкісних тварин у світі: фото, характеристика й опис

Під одним дахом чотирилапих та пернатих зібрала дівчина, на ім'я Чанан. Хазяйка тварин працює шеф-кухарем, тому всі її улюбленці отримали "їстівні" імена.

Першим у домі з'явився кіт Понзу, а потім дівчина придбала папугу, якого назвала Манго. Хоча хазяйка хвилювалася, як будуть жити під одним дахом кіт та папуга – вони швидко знайшли спільну мову.

Кіт та птах не тільки гуляють разом – чотирилапий навіть катає папугу на спині.

Зрештою Чанан взяла ще й собаку породи сіба-іну на прізвисько Тофу. Тоді вона вже точно знала – це хороша ідея і тварини зможуть жити мирно й дружно.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.

А кілька місяців тому до веселого колективу приєдналося ще одне врятоване кошеня. Малюка назвали Кімчі і він одразу став повноправним членом "банди" звірів.



Кошеня Кімчі стало четвертим у дружній звірячій родині / Фото Ponzucoolcat

Важливо Як допомогти тваринам на вулиці: проста інструкція

Подивіться відео про кумедну звірячу родину: