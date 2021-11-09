Перше фото: в Африці зробили кадр рідкісного медоїда-альбіноса

У заповіднику Де Хооп до фотопастки потрапив медоїд-альбінос. Ця подія є важливою, адже це перший кадр рідкісної тварини на території Південно-Африканської Республіки.

Природоохоронні організації BirdLife та Panthera Corporation встановили фотопастки на території Де Хооп. Їх метою було оцінити наявність хижаків, які можуть загрожувати створенню нової колонії пінгвінів.

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Переважно медоїди мають чорно-біле забарвлення. Їх дуже товсту шкіру, за винятком тонкого шару на животі, не можуть прокусити навіть зуби великих хижих котових і отруйних змій. У випадку небезпеки вони випромінюють смердючий запах, як скунси.

Ці тварини майже не мають природних ворогів. Крім того, вони не бояться нападати на тварин, які більші за них.



Медоїд-альбінос / Фото CapeNature / Panthera / Birdlife South Africa​

У пошуках їжі медоїди пересуваються по землі/ Проте іноді залізають на дерева, особливо коли хочуть дістатися до меду, що й дало їм їхню назву.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Альбінос із заповідника Де Хооп допоміг вченим вперше описати цю мутацію серед медоїдів. Проте тварині з білим забарвленням може бути складно маскуватися і добувати собі їжу.

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Альбінізм — уроджена відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву, пір'я, райдужки ока у тварин.